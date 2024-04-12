Трофим Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиДо 1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.
Отец: Тимофей Осипович
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Евдокия Ефтеевна
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Сын: Павел Трофимович
Мать ребёнка: Евдокия Ефтеевна
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Агафья Трофимовна
Мать ребёнка: Евдокия Ефтеевна
Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Марья Трофимовна
Мать ребёнка: Евдокия Ефтеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Ольга Трофимовна
Мать ребёнка: Евдокия Ефтеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ефтеевна
Смерть
До 1842