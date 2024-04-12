Трофим Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофим Тимофеевич

Место рождения

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

До 1842

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: Тимофей Осипович

Мать: не указана

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Евдокия Ефтеевна

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Павел Трофимович

Мать ребёнка: Евдокия Ефтеевна

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Агафья Трофимовна

Мать ребёнка: Евдокия Ефтеевна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Марья Трофимовна

Мать ребёнка: Евдокия Ефтеевна

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Ольга Трофимовна

Мать ребёнка: Евдокия Ефтеевна

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ефтеевна

Смерть
До 1842
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