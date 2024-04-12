Тимофей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Осипович

Тимофей Осипович

Место рождения

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

05.04.1847 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Фаддей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Пахом Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Трофим Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
05.04.1847 ст.
Исаково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
203-745-1722 слайд 830
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close