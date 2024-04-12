Тимофей Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти05.04.1847 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Фаддей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Пахом Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Тимофеевна
Смерть
05.04.1847 ст.
203-745-1722 слайд 830