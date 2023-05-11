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Балашов Семён Иванович

Место рождения

Ашитково

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Балашов Иван Семёнович

Мать: Балашова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Балашов Василий Семёнович

Мать ребёнка: Балашова Агафья Акинфеевна

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Балашев Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Балашова Агафья Акинфеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Агафья Акинфеевна

Смерть
Неизвестно
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