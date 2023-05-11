Балашов Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: Балашов Иван Семёнович
Мать: Балашова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Балашов Василий Семёнович
Мать ребёнка: Балашова Агафья Акинфеевна
Рождение ребёнка
1851 ст.
Мать ребёнка: Балашова Агафья Акинфеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно