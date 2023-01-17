Дроздов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1916
Дата смерти15.03.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1916
Бракосочетание
07.11.1936
Жена: Анна Васильевна
Номер актовой записи 212
Рождение ребёнка
18.02.1946
Сын: Дроздов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Дроздова Антонина Ефимовна
Бракосочетание
31.01.1948
Рождение ребёнка
23.05.1954
Сын: Дроздов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Дроздова Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Смерть
15.03.1964