Дроздов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздов Николай Алексеевич

Дроздов Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

14.11.1916

Дата смерти

15.03.1964

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1916

Отец: Дроздов Алексей Дмитриевич

Мать: Дроздова Пелагея Фёдоровна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
07.11.1936

Жена: Анна Васильевна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Номер актовой записи 212
Рождение ребёнка
18.02.1946

Сын: Дроздов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Дроздова Антонина Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
31.01.1948

Жена: Дроздова Антонина Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.05.1954

Сын: Дроздов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Дроздова Антонина Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
15.03.1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close