Дроздова (Комарова) Антонина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения07.09.1925
Дата смерти17.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925
Рождение ребёнка
18.02.1946
Сын: Дроздов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Дроздов Николай Алексеевич
Бракосочетание
31.01.1948
Рождение ребёнка
23.05.1954
Сын: Дроздов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Дроздов Николай Алексеевич
Смерть
17.01.1998