Дроздова (Комарова) Антонина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Комарова) Антонина Ефимовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.09.1925

Дата смерти

17.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925

Отец: Комаров Ефим Гаврилович

Мать: Комарова (Колесникова) Анна Антоновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1946

Сын: Дроздов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Дроздов Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
31.01.1948

Муж: Дроздов Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.05.1954

Сын: Дроздов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Дроздов Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.01.1998

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