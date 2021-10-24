Комарова (Колесникова) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Колесникова) Анна Антоновна

Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.09.1893 ст.

Дата смерти

12.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1893 ст.

Отец: Колесников Антон Яковлевич

Мать: Колесникова (Жукова) Анастасия Ивановна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: села Люторичь крестьянин Герасим Иванович Жуков и солдатка Мария Ивановна Петрунина https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-J1SM?i=267&cat=767021
Бракосочетание
13.11.1913 ст.

Муж: Комаров Ефим Гаврилович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Поручители по жениху: села Люторичь крестьяне Илья Филиппович Агеев и Андрей Гаврилович Комаров. По невесте: села Люторичь крестьяне Герасим Иванович Жуков и Иван Иванович Жуков https://www.familysear... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1915 ст.

Сын: Комаров Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Комаров Ефим Гаврилович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: с. Люторич крестьяне Иван Тимофеевич Колесников и того же села священника Александра Михайловича Руднева дочь девица Надежда Александрова.
Рождение ребёнка
06.12.1919

Сын: Комаров Николай Ефимович

Отец ребёнка: Комаров Ефим Гаврилович

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1925

Дочь: Дроздова (Комарова) Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Комаров Ефим Гаврилович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.10.1968
Москва, город федерального значения Москва

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