Комарова (Колесникова) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения05.09.1893 ст.
Дата смерти12.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1893 ст.
Восприемники: села Люторичь крестьянин Герасим Иванович Жуков и солдатка Мария Ивановна Петрунина https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-J1SM?i=267&cat=767021
Бракосочетание
13.11.1913 ст.
Поручители по жениху: села Люторичь крестьяне Илья Филиппович Агеев и Андрей Гаврилович Комаров. По невесте: села Люторичь крестьяне Герасим Иванович Жуков и Иван Иванович Жуков https://www.familysear... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1915 ст.
Отец ребёнка: Комаров Ефим Гаврилович
Восприемники: с. Люторич крестьяне Иван Тимофеевич Колесников и того же села священника Александра Михайловича Руднева дочь девица Надежда Александрова.
Рождение ребёнка
06.12.1919
Отец ребёнка: Комаров Ефим Гаврилович
Рождение ребёнка
07.09.1925
Дочь: Дроздова (Комарова) Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Комаров Ефим Гаврилович
Смерть
12.10.1968