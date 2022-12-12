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Комаров Ефим Гаврилович

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.12.1894 ст.

Дата смерти

02.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1894 ст.

Отец: Комаров Гаврил Васильевич

Мать: Степанида Георгиевна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемниками были: села Волкова крестьянин Макар Димитриев и жена крестьянина Димитрия Захаровича Жирякова Дарья Васильева
Бракосочетание
13.11.1913 ст.

Жена: Комарова Анна Антоновна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Поручители по жениху: села Люторичь крестьяне Илья Филиппович Агеев и Андрей Гаврилович Комаров. По невесте: села Люторичь крестьяне Герасим Иванович Жуков и Иван Иванович Жуков https://www.familysear... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1915 ст.

Сын: Комаров Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Комарова Анна Антоновна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: с. Люторич крестьяне Иван Тимофеевич Колесников и того же села священника Александра Михайловича Руднева дочь девица Надежда Александрова.
Рождение ребёнка
06.12.1919

Сын: Комаров Николай Ефимович

Мать ребёнка: Комарова Анна Антоновна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1925

Дочь: Дроздова Антонина Ефимовна

Мать ребёнка: Комарова Анна Антоновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.12.1957
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