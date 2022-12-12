Комаров Ефим Гаврилович
Место рождения
Дата рождения21.12.1894 ст.
Дата смерти02.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1894 ст.
Отец: Комаров Гаврил Васильевич
Мать: Степанида Георгиевна
Восприемниками были: села Волкова крестьянин Макар Димитриев и жена крестьянина Димитрия Захаровича Жирякова Дарья Васильева
Бракосочетание
13.11.1913 ст.
Жена: Комарова Анна Антоновна
Поручители по жениху: села Люторичь крестьяне Илья Филиппович Агеев и Андрей Гаврилович Комаров. По невесте: села Люторичь крестьяне Герасим Иванович Жуков и Иван Иванович Жуков https://www.familysear... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1915 ст.
Мать ребёнка: Комарова Анна Антоновна
Восприемники: с. Люторич крестьяне Иван Тимофеевич Колесников и того же села священника Александра Михайловича Руднева дочь девица Надежда Александрова.
Рождение ребёнка
06.12.1919
Мать ребёнка: Комарова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
07.09.1925
Дочь: Дроздова Антонина Ефимовна
Мать ребёнка: Комарова Анна Антоновна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.12.1957