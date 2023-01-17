Комаров Пётр Ефимович
Место рождения
Дата рождения22.03.1915 ст.
Дата смерти20.12.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
22.03.1915 ст.
Отец: Комаров Ефим Гаврилович
Мать: Комарова Анна Антоновна
Восприемники: с. Люторич крестьяне Иван Тимофеевич Колесников и того же села священника Александра Михайловича Руднева дочь девица Надежда Александрова.
Смерть
20.12.1915 ст.
от скарлатины, покоится на приходском кладбище.