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Комаров Пётр Ефимович

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

22.03.1915 ст.

Дата смерти

20.12.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1915 ст.

Отец: Комаров Ефим Гаврилович

Мать: Комарова Анна Антоновна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: с. Люторич крестьяне Иван Тимофеевич Колесников и того же села священника Александра Михайловича Руднева дочь девица Надежда Александрова.
Смерть
20.12.1915 ст.
Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
от скарлатины, покоится на приходском кладбище.
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