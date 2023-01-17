Комаров Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения06.12.1919
Дата смерти06.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1919
Отец: Комаров Ефим Гаврилович
Мать: Комарова Анна Антоновна
Бракосочетание
17.02.1946
Рождение ребёнка
1947
Сын: Комаров Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Комарова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Комарова Валентина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1990
Атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз сосудов сердца. Сердечная недостаточность.