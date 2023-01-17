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Комаров Николай Ефимович

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.12.1919

Дата смерти

06.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1919

Отец: Комаров Ефим Гаврилович

Мать: Комарова Анна Антоновна

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
17.02.1946

Жена: Комарова Александра Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1947

Сын: Комаров Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Комарова Александра Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Комарова Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Валентина Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.06.1990
Москва, город федерального значения Москва
Атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз сосудов сердца. Сердечная недостаточность.
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