Дроздов Борис Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1919
Дата смерти15.08.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1919
Рождение ребёнка
24.01.1940
Мать ребёнка: Нина Кирилловна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.08.1947
Дочь: Мальцева Лариса Борисовна
Мать ребёнка: Дроздова Клавдия Васильевна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Вячеслав Борисович
Мать ребёнка: Дроздова Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
2-й брак
Смерть
15.08.1965
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Причина смерти: гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда. Актовая запись номер 505.