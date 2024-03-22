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Дроздов Борис Алексеевич

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Место рождения

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

28.02.1919

Дата смерти

15.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1919

Отец: Дроздов Алексей Дмитриевич

Мать: Дроздова Пелагея Фёдоровна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1940

Сын: Дроздов Эдуард Борисович

Мать ребёнка: Нина Кирилловна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.08.1947

Дочь: Мальцева Лариса Борисовна

Мать ребёнка: Дроздова Клавдия Васильевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Вячеслав Борисович

Мать ребёнка: Дроздова Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Клавдия Васильевна

2-й брак
Смерть
15.08.1965
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Причина смерти: гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда. Актовая запись номер 505.
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