Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Мальцева Лариса Борисовна
Отец ребёнка: Дроздов Борис Алексеевич
Год рождения +/-
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Вячеслав Борисович
Отец ребёнка: Дроздов Борис Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно