Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Мальцева Лариса Борисовна

Отец ребёнка: Дроздов Борис Алексеевич

Год рождения +/-
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Вячеслав Борисович

Отец ребёнка: Дроздов Борис Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Борис Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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