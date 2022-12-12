Шторов Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шторов Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1910

Дата смерти

31.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910

Отец: Шторов Иван Степанович

Мать: Шторова Александра Степановна

Бракосочетание
23.05.1934

Жена: Шторова Мария Алексеевна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.1936

Дочь: Соболевская Лариса Леонидовна

Мать ребёнка: Шторова Мария Алексеевна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.05.1941

Дочь: Мартынова Марина Леонидовна

Мать ребёнка: Шторова Мария Алексеевна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
31.07.1955
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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