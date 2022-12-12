Шторов Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1910
Дата смерти31.07.1955
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910
Бракосочетание
23.05.1934
Жена: Шторова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
20.08.1936
Дочь: Соболевская Лариса Леонидовна
Мать ребёнка: Шторова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
13.05.1941
Дочь: Мартынова Марина Леонидовна
Мать ребёнка: Шторова Мария Алексеевна
Смерть
31.07.1955