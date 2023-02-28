Дроздова (Замыслова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Замыслова) Мария Ивановна

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Место рождения

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

09.02.1835 ст.

Дата смерти

После 1896

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1835 ст.

Отец: Замыслов Иван Ефимович

Мать: Замыслова Наталья Никифоровна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
23.05.1854 ст.

Муж: Дроздов Дмитрий Тарасьевич

Михалево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Дроздов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дроздов Дмитрий Тарасьевич

Рождение ребёнка
01.05.1857 ст.

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Дроздов Дмитрий Тарасьевич

Фаустово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Восприемники: села Фаустова Троицкой церкви Священник Григорий Афанасьев Зверев и девица Надежда Александрова …….. дочь 1-го стана пристава ЦГА г. Москвы: ф.203-745-1997 стр. 289, слайд 293)
Рождение ребёнка
08.07.1859 ст.

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Дроздов Дмитрий Тарасьевич

Юрасово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Запись в метрической книге села Фаустово, Бронницкого уезда (ЦГА г. Москвы, фонд 203 опись 745 дело 2053 страница 1666). Восприемники: Губернский секретарь Василий Николаевич Любимов и села Константин... Показать все
Рождение ребёнка
11.02.1867 ст.

Сын: Дроздов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дроздов Дмитрий Тарасьевич

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
В метрической книге о рождении дочери Марии Алексеевны Дроздовой сказано, что Алексей - мещанин г. Егорьевска Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Дроздова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дроздов Дмитрий Тарасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Дмитрий Тарасьевич

Смерть
После 1896
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