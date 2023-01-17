Замыслова Наталья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Никифор Иванович
Мать: Марья Семёновна
Рождение ребёнка
09.02.1835 ст.
Дочь: Дроздова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
15.05.1836 ст.
Сын: Замыслов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
29.11.1843 ст.
Дочь: Варвара Никифоровна
Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
13.02.1846 ст.
Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
06.09.1851 ст.
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Замыслова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
01.08.1855 ст.
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
06.02.1856 ст.
Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно