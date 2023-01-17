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Замыслова Наталья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Никифор Иванович

Мать: Марья Семёновна

Рождение ребёнка
09.02.1835 ст.

Дочь: Дроздова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1836 ст.

Сын: Замыслов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.11.1843 ст.

Дочь: Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1846 ст.

Сын: Замыслов Иван Иванович

Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.09.1851 ст.

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Замыслова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.08.1855 ст.

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.02.1856 ст.

Сын: Замыслов Павел Иванович

Отец ребёнка: Замыслов Иван Ефимович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замыслов Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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