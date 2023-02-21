Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Мелания Никифоровна
Мать ребёнка: Марья Семёновна
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Иван Никифорович
Мать ребёнка: Марья Семёновна
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Воздвиженская Акилина Никифоровна
Мать ребёнка: Марья Семёновна
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Замыслова Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Марья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Марья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Семёновна
Смерть
Неизвестно