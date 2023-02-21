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Никифор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Мелания Никифоровна

Мать ребёнка: Марья Семёновна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Иван Никифорович

Мать ребёнка: Марья Семёновна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Воздвиженская Акилина Никифоровна

Мать ребёнка: Марья Семёновна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Замыслова Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Марья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Марья Семёновна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Семёновна

Смерть
Неизвестно
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