Ирина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Фёдоровна

Ирина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1792 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Филипп Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Никифор Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлович

Смерть
После 1792 ст.
Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close