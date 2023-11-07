Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1792 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Филипп Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Никифор Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Смерть
После 1792 ст.