Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Михайлович

Иван Михайлович

Место рождения

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

После 1792 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Жена

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Михаил Силуанович

Мать: Мавра Андреевна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Филипп Иванович

Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Никифор Иванович

Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
После 1792 ст.
Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close