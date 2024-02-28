Иван Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиПосле 1792 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Михаил Силуанович
Мать: Мавра Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Филипп Иванович
Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Никифор Иванович
Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
После 1792 ст.