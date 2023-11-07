Михаил Силуанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Силуанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

Между 1766 и 1775

Пол

Мужской

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Около 1678 г.р.

Жена

Около 1707 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Силуан Григорьевич

Мать: Евдокия Логиновна

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мавра Андреевна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Сын: Смирнов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Мавра Андреевна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Андреевна

Смерть
Между 1766 и 1775
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