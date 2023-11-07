Михаил Силуанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиМежду 1766 и 1775
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Силуан Григорьевич
Мать: Евдокия Логиновна
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Мавра Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Мать ребёнка: Мавра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Андреевна
Смерть
Между 1766 и 1775