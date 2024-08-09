Акилина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Михаил Силуанович
Мать: Мавра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Влас Васильевич
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Василий Власиевич
Отец ребёнка: Влас Васильевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Никифор Власиевич
Отец ребёнка: Влас Васильевич
Смерть
Неизвестно