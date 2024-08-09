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Акилина Михайловна

Место рождения

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Михаил Силуанович

Мать: Мавра Андреевна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Влас Васильевич

Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Василий Власиевич

Отец ребёнка: Влас Васильевич

Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1772

Сын: Никифор Власиевич

Отец ребёнка: Влас Васильевич

Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Смерть
Неизвестно

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