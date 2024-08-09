Влас Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1807 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1770 ст.
Сын: Василий Власиевич
Мать ребёнка: Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Никифор Власиевич
Мать ребёнка: Акилина Михайловна
Смерть
1807 ст.