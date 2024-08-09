Влас Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Влас Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1807 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Василий Власиевич

Мать ребёнка: Акилина Михайловна

Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1772

Сын: Никифор Власиевич

Мать ребёнка: Акилина Михайловна

Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Смерть
1807 ст.
Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд

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