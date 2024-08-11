Василий Власиевич
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смертиДо 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: Влас Васильевич
Мать: Акилина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Савва Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Павел Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Семёновна
Смерть
До 1835