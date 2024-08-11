Василий Власиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Власиевич

Василий Власиевич

Место рождения

Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

До 1835

Пол

Мужской

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: Влас Васильевич

Мать: Акилина Михайловна

Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Семёновна

Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Семёновна

Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ирина Семёновна

Воскресенское, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Савва Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Павел Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Семёновна

Смерть
До 1835

Мы используем куки для улучшения работы сайта.