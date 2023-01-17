Марья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Мелания Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Иван Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Замыслова Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно
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