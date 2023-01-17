Марья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Мелания Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Иван Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Замыслова Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Иванович
Смерть
Неизвестно