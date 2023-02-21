Семён Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиОколо 1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марья Семёновна
Мать ребёнка: Марья Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Василий Семёнович
Мать ребёнка: Марья Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита Семёнович
Мать ребёнка: Марья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Борисовна
Смерть
Около 1815