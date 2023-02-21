Семён Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Около 1815

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марья Семёновна

Мать ребёнка: Марья Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Василий Семёнович

Мать ребёнка: Марья Борисовна

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита Семёнович

Мать ребёнка: Марья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Борисовна

Смерть
Около 1815
Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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