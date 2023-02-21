Марья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марья Семёновна
Отец ребёнка: Семён Степанович
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Василий Семёнович
Отец ребёнка: Семён Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита Семёнович
Отец ребёнка: Семён Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Степанович
Смерть
Неизвестно