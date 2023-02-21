Марья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марья Семёновна

Отец ребёнка: Семён Степанович

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Василий Семёнович

Отец ребёнка: Семён Степанович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита Семёнович

Отец ребёнка: Семён Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Степанович

Смерть
Неизвестно
Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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