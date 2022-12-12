(Попова) Татьяна Тарасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Татьяна Тарасьевна

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

15.01.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1826 ст.

Отец: Попов Тарас Тихонович

Мать: Александра Федотьевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемницей была Коллежского регистратора жена Устинья Орлова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Пётр Логинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Логинович

Смерть
Неизвестно
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