(Попова) Татьяна Тарасьевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1826 ст.
Отец: Попов Тарас Тихонович
Мать: Александра Федотьевна
Восприемницей была Коллежского регистратора жена Устинья Орлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Пётр Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Логинович
Смерть
Неизвестно