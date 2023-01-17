Попова Акулина Мефодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Акулина Мефодиевна

Попова Акулина Мефодиевна

avatar

Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1771 ст.

Дата смерти

16.12.1819 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: Мефодий Михайлович

Мать: Параскева Никитична

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Около 1789 ст.

Муж: Попов Тихон Алексеевич

Рождение ребёнка
04.07.1790 ст.

Дочь: Попова Ефимия Тихоновна

Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Нижнего Земского суда дворянский заседатель Пётр Васильев и народного учителя Егора Филиппова жена Марья Егорова фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 141об
Рождение ребёнка
19.04.1792 ст.

Сын: Попов Василий Тихонович

Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.11.1793 ст.

Дочь: Егорьевская Варвара Тихоновна

Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1795 ст.

Дочь: Акилина Тихоновна

Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1798 ст.

Дочь: Тарабукина Дарья Тихоновна

Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Рязанской губернии сельца Холмы помещик Василий Дмитриев и города Егорьевска протопопщица Евдокия Елисеева (ред. - жена Протоиерея Георгиевской Соборной церкви Георгия Терентьева) фонд ... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1800 ст.

Сын: Попов Тарас Тихонович

Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Зарайской округи сельца Холмы помещик Василий Дмитриев сын Беседов и города Егорьевска протопопщица Евдокия Елисеева (ред.- жена Протоиерея Соборной церкви г. Егорьевск Георгия Терентьев... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1802 ст.

Сын: Попов Феодосий Тихонович

Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1803 ст.

Сын: Попов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1805 ст.

Сын: Попов Филипп Тихонович

Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Егорьевский городничий Яков Ганнибалов и уездная судейша Любовь Повалишина. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 402
Рождение ребёнка
27.06.1807 ст.

Сын: Попов Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемником был Егорьевский городничий Яков Ганнибалов. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 424об
Смерть
16.12.1819 ст.
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close