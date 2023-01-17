Попова Акулина Мефодиевна
Место рождения
Дата рождения1771 ст.
Дата смерти16.12.1819 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Отец: Мефодий Михайлович
Мать: Параскева Никитична
Бракосочетание
Около 1789 ст.
Рождение ребёнка
04.07.1790 ст.
Дочь: Попова Ефимия Тихоновна
Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич
Восприемники: Нижнего Земского суда дворянский заседатель Пётр Васильев и народного учителя Егора Филиппова жена Марья Егорова фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 141об
Рождение ребёнка
19.04.1792 ст.
Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
28.11.1793 ст.
Дочь: Егорьевская Варвара Тихоновна
Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
06.06.1795 ст.
Дочь: Акилина Тихоновна
Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
14.03.1798 ст.
Дочь: Тарабукина Дарья Тихоновна
Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич
Восприемники: Рязанской губернии сельца Холмы помещик Василий Дмитриев и города Егорьевска протопопщица Евдокия Елисеева (ред. - жена Протоиерея Георгиевской Соборной церкви Георгия Терентьева) фонд ... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1800 ст.
Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич
Восприемники: Зарайской округи сельца Холмы помещик Василий Дмитриев сын Беседов и города Егорьевска протопопщица Евдокия Елисеева (ред.- жена Протоиерея Соборной церкви г. Егорьевск Георгия Терентьев... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1802 ст.
Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
25.05.1803 ст.
Сын: Попов Иван Тихонович
Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
05.11.1805 ст.
Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич
Восприемники: Егорьевский городничий Яков Ганнибалов и уездная судейша Любовь Повалишина. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 402
Рождение ребёнка
27.06.1807 ст.
Отец ребёнка: Попов Тихон Алексеевич
Восприемником был Егорьевский городничий Яков Ганнибалов. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 424об
Смерть
16.12.1819 ст.