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Параскева Никитична

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Место рождения

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния

Дата рождения

Около 1737 ст.

Дата смерти

21.01.1801 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.

Отец: Никита Михайлов

Мать: Ксения Сергеевна

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Дочь: Ирина Мефодиевна

Отец ребёнка: Мефодий Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Ефимия Мефодиевна

Отец ребёнка: Мефодий Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Дочь: Матрёна Мефодиевна

Отец ребёнка: Мефодий Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Сын: Платон Мефодиевич

Отец ребёнка: Мефодий Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1771 ст.

Дочь: Попова Акулина Мефодиевна

Отец ребёнка: Мефодий Михайлович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мефодий Михайлович

Смерть
21.01.1801 ст.
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Причина смерти, записанная в метрической книге: "от поносу"
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