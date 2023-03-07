Параскева Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737 ст.
Дата смерти21.01.1801 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.
Отец: Никита Михайлов
Мать: Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Дочь: Ирина Мефодиевна
Отец ребёнка: Мефодий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Ефимия Мефодиевна
Отец ребёнка: Мефодий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Дочь: Матрёна Мефодиевна
Отец ребёнка: Мефодий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Сын: Платон Мефодиевич
Отец ребёнка: Мефодий Михайлович
Рождение ребёнка
1771 ст.
Дочь: Попова Акулина Мефодиевна
Отец ребёнка: Мефодий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мефодий Михайлович
Смерть
21.01.1801 ст.
Причина смерти, записанная в метрической книге: "от поносу"