Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

До 1775 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1737 г.р.
Около 1738 г.р.
Около 1739 г.р.
Около 1748 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Дочь: Параскева Никитична

Отец ребёнка: Никита Михайлов

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Никита Михайлов

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Никита Михайлов

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Михайлов

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Смерть
До 1775 ст.
Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
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