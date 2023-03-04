Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиДо 1775 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Дочь: Параскева Никитична
Отец ребёнка: Никита Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Никита Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Никита Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Михайлов
Смерть
До 1775 ст.