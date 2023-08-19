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Иван Никитич

Место рождения

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния

Дата рождения

Около 1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

Около 1716 г.р.

Жена

Около 1747 г.р.

Дети

Около 1771 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748 ст.

Отец: Никита Михайлов

Мать: Ксения Сергеевна

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Агрипена Георгиевна

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Агрипена Георгиевна

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Агрипена Георгиевна

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Агрипена Георгиевна

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Агрипена Георгиевна

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипена Георгиевна

Смерть
Неизвестно