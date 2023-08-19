Иван Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748 ст.
Отец: Никита Михайлов
Мать: Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Агрипена Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Агрипена Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Сын: Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Агрипена Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Агрипена Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Агрипена Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипена Георгиевна
Смерть
Неизвестно