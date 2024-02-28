Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Иван Никитич
Мать: Агрипена Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно