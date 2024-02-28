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Алексей Иванович

Место рождения

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Иван Никитич

Мать: Агрипена Георгиевна

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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