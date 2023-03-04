Агрипена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Сын: Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитич
Смерть
Неизвестно