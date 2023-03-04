Агрипена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипена Георгиевна

Агрипена Георгиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Около 1771 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Усмерский, Бронницкий уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close