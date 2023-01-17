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Попова Ефимия Тихоновна

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

04.07.1790 ст.

Дата смерти

22.08.1808 ст.

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1790 ст.

Отец: Попов Тихон Алексеевич

Мать: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: Нижнего Земского суда дворянский заседатель Пётр Васильев и народного учителя Егора Филиппова жена Марья Егорова фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 141об
Смерть
22.08.1808 ст.
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Причина: от горячки фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 460
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