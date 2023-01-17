Попова Ефимия Тихоновна
Место рождения
Дата рождения04.07.1790 ст.
Дата смерти22.08.1808 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1790 ст.
Отец: Попов Тихон Алексеевич
Восприемники: Нижнего Земского суда дворянский заседатель Пётр Васильев и народного учителя Егора Филиппова жена Марья Егорова фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 141об
Смерть
22.08.1808 ст.
Причина: от горячки фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 460