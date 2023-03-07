Попов Андрей Тихонович
Место рождения
Дата рождения27.06.1807 ст.
Дата смерти04.12.1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.06.1807 ст.
Отец: Попов Тихон Алексеевич
Восприемником был Егорьевский городничий Яков Ганнибалов. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 424об
Смерть
04.12.1852 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Причина: от Чахотки. Похоронен на Ваганьковском кладбище.