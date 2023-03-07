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Попов Андрей Тихонович

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

27.06.1807 ст.

Дата смерти

04.12.1852 ст.

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1807 ст.

Отец: Попов Тихон Алексеевич

Мать: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемником был Егорьевский городничий Яков Ганнибалов. ГАРО: фонд 627 опись 297 дело 113 стр. 424об
Смерть
04.12.1852 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Причина: от Чахотки. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
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