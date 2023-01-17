Егорьевская (Попова) Варвара Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорьевская (Попова) Варвара Тихоновна

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

28.11.1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1793 ст.

Отец: Попов Тихон Алексеевич

Мать: Попова Акулина Мефодиевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Александра Карповна

Отец ребёнка: Егорьевский Карп Фёдорович

Спасс-Леоновщина, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Анна Карповна

Отец ребёнка: Егорьевский Карп Фёдорович

Спасс-Леоновщина, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Преображенский Иван Карпович

Отец ребёнка: Егорьевский Карп Фёдорович

Спасс-Леоновщина, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Преображенский Николай Карпович

Отец ребёнка: Егорьевский Карп Фёдорович

Спасс-Леоновщина, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорьевский Карп Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Егорьевский Карп Фёдорович

Спасс-Леоновщина, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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