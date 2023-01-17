Егорьевская (Попова) Варвара Тихоновна
Место рождения
Дата рождения28.11.1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1793 ст.
Отец: Попов Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Александра Карповна
Отец ребёнка: Егорьевский Карп Фёдорович
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Анна Карповна
Отец ребёнка: Егорьевский Карп Фёдорович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Преображенский Иван Карпович
Отец ребёнка: Егорьевский Карп Фёдорович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Преображенский Николай Карпович
Отец ребёнка: Егорьевский Карп Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Карповна
Отец ребёнка: Егорьевский Карп Фёдорович
Смерть
Неизвестно