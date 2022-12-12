Егорьевский Карп Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: Фёдор Иванович
Мать: Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Александра Карповна
Мать ребёнка: Егорьевская Варвара Тихоновна
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Анна Карповна
Мать ребёнка: Егорьевская Варвара Тихоновна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Преображенский Иван Карпович
Мать ребёнка: Егорьевская Варвара Тихоновна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Преображенский Николай Карпович
Мать ребёнка: Егорьевская Варвара Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Карповна
Мать ребёнка: Егорьевская Варвара Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно