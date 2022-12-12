Егорьевский Карп Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорьевский Карп Фёдорович

Егорьевский Карп Фёдорович

avatar

Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: Фёдор Иванович

Мать: Ксения Филипповна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Александра Карповна

Мать ребёнка: Егорьевская Варвара Тихоновна

Спасс-Леоновщина, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Анна Карповна

Мать ребёнка: Егорьевская Варвара Тихоновна

Спасс-Леоновщина, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Преображенский Иван Карпович

Мать ребёнка: Егорьевская Варвара Тихоновна

Спасс-Леоновщина, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Преображенский Николай Карпович

Мать ребёнка: Егорьевская Варвара Тихоновна

Спасс-Леоновщина, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Карповна

Мать ребёнка: Егорьевская Варвара Тихоновна

Спасс-Леоновщина, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорьевская Варвара Тихоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close