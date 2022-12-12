Ксения Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

1819

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иванович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иванович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Никита Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иванович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иванович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Егорьевский Карп Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иванович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иванович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Иванович

Смерть
1819
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
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