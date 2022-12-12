Ксения Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749 ст.
Дата смерти1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Никита Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Егорьевский Карп Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Иванович
Смерть
1819