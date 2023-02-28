Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1747 ст.
Дата смерти1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Никита Фёдорович
Мать ребёнка: Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
24.02.1784 ст.
Сын: Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Егорьевский Карп Фёдорович
Мать ребёнка: Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Агафья Фёдоровна
Мать ребёнка: Ксения Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Филипповна
Смерть
1795