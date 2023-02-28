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Фёдор Иванович

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Ксения Филипповна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Ксения Филипповна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Никита Фёдорович

Мать ребёнка: Ксения Филипповна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
24.02.1784 ст.

Сын: Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Ксения Филипповна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Егорьевский Карп Фёдорович

Мать ребёнка: Ксения Филипповна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Агафья Фёдоровна

Мать ребёнка: Ксения Филипповна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Филипповна

Смерть
1795
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
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