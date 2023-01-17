(Сайдашева) Хайрул-Банат Гафиатулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сайдашева) Хайрул-Банат Гафиатулловна

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Место рождения

Старый Ирюк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

11.04.1909

Дата смерти

21.06.1990

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

1929 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1939 г.р.
1942 г.р.

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1909

Отец: Гафиатулла Валеевич

Мать: Надиша

Старый Ирюк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.03.1929

Дочь: Сания

Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.08.1931

Дочь: Наиля

Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович

Рождение ребёнка
12.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович

Рождение ребёнка
18.08.1936

Сын: Хабир

Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович

Рождение ребёнка
17.10.1939

Сын: Хамит

Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.07.1942

Сын: Равиль

Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович

Рождение ребёнка
06.01.1946

Сын: Раис

Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович

Рождение ребёнка
24.02.1950

Сын: Мнир

Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гали-Акбар Тажитдинович

Смерть
21.06.1990
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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