(Сайдашева) Хайрул-Банат Гафиатулловна
Место рождения
Дата рождения11.04.1909
Дата смерти21.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1909
Отец: Гафиатулла Валеевич
Мать: Надиша
Рождение ребёнка
21.03.1929
Дочь: Сания
Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович
Рождение ребёнка
26.08.1931
Дочь: Наиля
Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович
Рождение ребёнка
12.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович
Рождение ребёнка
18.08.1936
Сын: Хабир
Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович
Рождение ребёнка
17.10.1939
Сын: Хамит
Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович
Рождение ребёнка
15.07.1942
Сын: Равиль
Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович
Рождение ребёнка
06.01.1946
Сын: Раис
Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович
Рождение ребёнка
24.02.1950
Сын: Мнир
Отец ребёнка: Гали-Акбар Тажитдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1990