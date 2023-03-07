Гафиатулла Валеевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Рахима Садрдинова
Мать ребёнка: Надиша
Рождение ребёнка
11.04.1909
Дочь: Хайрул-Банат Гафиатулловна
Мать ребёнка: Надиша
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шамсибанат Хамзина
Мать ребёнка: Надиша
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Насима Рахматуллина
Мать ребёнка: Надиша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надиша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сабира
Смерть
Неизвестно