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Гафиатулла Валеевич

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Место рождения

Старый Ирюк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Валиулла

Мать: Unknown

Старый Ирюк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Рахима Садрдинова

Мать ребёнка: Надиша

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Рашида

Мать ребёнка: Надиша

Кировская область
Рождение ребёнка
11.04.1909

Дочь: Хайрул-Банат Гафиатулловна

Мать ребёнка: Надиша

Старый Ирюк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шамсибанат Хамзина

Мать ребёнка: Надиша

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Насима Рахматуллина

Мать ребёнка: Надиша

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шамсинур

Мать ребёнка: Надиша

Кировская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Хакимьян

Мать ребёнка: Сабира

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Салкима

Мать ребёнка: Сабира

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Маузюда

Мать ребёнка: Сабира

Рождение ребёнка
1927

Сын: Магсумьян

Мать ребёнка: Сабира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надиша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабира

Смерть
Неизвестно
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