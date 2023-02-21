Раис
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1946
Дата смерти29.09.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1946
Рождение ребёнка
18.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.09.1989
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область