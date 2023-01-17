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(Валиева) Надиша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Рахима Садрдинова

Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Рашида

Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич

Кировская область
Рождение ребёнка
11.04.1909

Дочь: Хайрул-Банат Гафиатулловна

Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич

Старый Ирюк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шамсибанат Хамзина

Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Насима Рахматуллина

Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шамсинур

Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич

Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гафиатулла Валеевич

Смерть
Неизвестно
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