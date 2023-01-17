(Валиева) Надиша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Рахима Садрдинова
Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Рашида
Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич
Кировская область
Рождение ребёнка
11.04.1909
Дочь: Хайрул-Банат Гафиатулловна
Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич
Старый Ирюк, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шамсибанат Хамзина
Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Насима Рахматуллина
Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шамсинур
Отец ребёнка: Гафиатулла Валеевич
Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гафиатулла Валеевич
Смерть
Неизвестно