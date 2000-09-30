Равиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1942
Дата смерти30.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1942
Рождение ребёнка
17.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.09.2000
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область