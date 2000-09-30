Равиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРавиль

Равиль

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1942

Дата смерти

30.09.2000

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1942

Отец: Гали-Акбар Тажитдинович

Мать: Хайрул-Банат Гафиатулловна

Рождение ребёнка
17.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.09.2000
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close