Хамит
Место рождения
Дата рождения17.10.1939
Дата смерти15.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1939
Рождение ребёнка
04.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асия Хасановна
г. Фрунзе, Киргизия
Рождение ребёнка
26.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асия Хасановна
г. Фрунзе, Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асия Хасановна
Смерть
15.10.2010