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Хамит

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

17.10.1939

Дата смерти

15.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1939

Отец: Гали-Акбар Тажитдинович

Мать: Хайрул-Банат Гафиатулловна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асия Хасановна

г. Фрунзе, Киргизия
Рождение ребёнка
26.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асия Хасановна

г. Фрунзе, Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асия Хасановна

Смерть
15.10.2010
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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