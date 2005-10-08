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Хабир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1936

Дата смерти

08.10.2005

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1936

Отец: Гали-Акбар Тажитдинович

Мать: Хайрул-Банат Гафиатулловна

Рождение ребёнка
11.11.1958

Дочь: Галия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.10.2005
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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