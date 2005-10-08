Хабир
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1936
Дата смерти08.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1936
Рождение ребёнка
11.11.1958
Дочь: Галия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.10.2005
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область