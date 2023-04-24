Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна
Место рождения
Дата рождения01.11.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1840
Рождение ребёнка
22.10.1863
Дочь: Курьянова Анастасия Гурьяновна
Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич
Рождение ребёнка
16.06.1867
Дочь: Агрипина Гурьяновна
Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич
Рождение ребёнка
16.06.1867
Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1868
Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1871
Дочь: Ксения Гурьяновна
Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1873
Дочь: Марфа Гурьяновна
Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич
Рождение ребёнка
08.12.1875
Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно