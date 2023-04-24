Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.11.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1840

Отец: Володин Пётр Прокофьевич

Мать: Володина Ксения Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1863

Дочь: Курьянова Анастасия Гурьяновна

Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1867

Дочь: Агрипина Гурьяновна

Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1867

Сын: Кулюгин Тихон Гурьянович

Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1868

Сын: Кулюгин Пётр Гурьянович

Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1871

Дочь: Ксения Гурьяновна

Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1873

Дочь: Марфа Гурьяновна

Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1875

Сын: Кулюгин Данил Гурьянович

Отец ребёнка: Кулюгин Гурьян Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулюгин Гурьян Васильевич

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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