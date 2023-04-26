(Кулюгина) Марфа Гурьяновна
Место рождения
Дата рождения01.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1873
Бракосочетание
21.05.1893
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1894
Сын: Суздальцев Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович
Рождение ребёнка
14.07.1896
Сын: Суздальцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович
Рождение ребёнка
20.10.1897
Дочь: (Суздальцева) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович
Рождение ребёнка
15.12.1901
Дочь: (Суздальцева) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович
Рождение ребёнка
05.05.1907
Дочь: (Суздальцева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович
Рождение ребёнка
13.08.1910
Дочь: (Суздальцева) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович
Рождение ребёнка
28.08.1915
Дочь: (Суздальцева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович
Смерть
Неизвестно