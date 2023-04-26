(Кулюгина) Марфа Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулюгина) Марфа Гурьяновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1873

Отец: Кулюгин Гурьян Васильевич

Мать: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.05.1893

Муж: Суздальцев Иван Данилович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1894

Сын: Суздальцев Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1896

Сын: Суздальцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1897

Дочь: (Суздальцева) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1901

Дочь: (Суздальцева) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1907

Дочь: (Суздальцева) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1910

Дочь: (Суздальцева) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1915

Дочь: (Суздальцева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Суздальцев Иван Данилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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