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Кулюгин Гурьян Васильевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.09.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1840

Отец: Кулюгин Василий Иванович

Мать: Кулюгина Агафья Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
22.10.1863

Дочь: Курьянова (Кулюгина) Анастасия Гурьяновна

Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1867

Дочь: (Кулюгина) Агрипина Гурьяновна

Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1867

Сын: Кулюгин Тихон Гурьянович

Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1868

Сын: Кулюгин Пётр Гурьянович

Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1871

Дочь: (Кулюгина) Ксения Гурьяновна

Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1873

Дочь: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна

Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1875

Сын: Кулюгин Данил Гурьянович

Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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