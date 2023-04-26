Кулюгин Гурьян Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1840
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1863
Дочь: Курьянова (Кулюгина) Анастасия Гурьяновна
Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
16.06.1867
Дочь: (Кулюгина) Агрипина Гурьяновна
Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
16.06.1867
Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
23.11.1868
Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
15.01.1871
Дочь: (Кулюгина) Ксения Гурьяновна
Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
01.07.1873
Дочь: (Кулюгина) Марфа Гурьяновна
Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
08.12.1875
Мать ребёнка: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна
Смерть
Неизвестно