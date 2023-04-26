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Володин Пётр Прокофьевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Яковлевичев (Палгунов) Прокофей Семенович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Ксения Семёновна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Володин Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Володина Ксения Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Володин Карп Петрович

Мать ребёнка: Володина Ксения Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1840

Дочь: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Володина Ксения Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1845

Сын: Володин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Володина Ксения Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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