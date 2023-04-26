Володин Пётр Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Яковлевичев (Палгунов) Прокофей Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Володина Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Володина Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
01.11.1840
Дочь: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Володина Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
30.06.1845
Мать ребёнка: Володина Ксения Семёновна
Смерть
Неизвестно