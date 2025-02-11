Кулюгин Тихон Гурьянович 16.06.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Кулюгин Тихон Гурьянович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.06.1867, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Кулюгин Гурьян Васильевич22.09.1840 г.р.
Мать
Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна01.11.1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1867

Отец: Кулюгин Гурьян Васильевич

Мать: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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