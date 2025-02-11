Кулюгин Тихон Гурьянович
мужской, родился 16.06.1867, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецКулюгин Гурьян Васильевич22.09.1840 г.р.
МатьКулюгина (Володина) Матрёна Петровна01.11.1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область