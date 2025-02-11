Кулюгин Данил Гурьянович 08.12.1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Кулюгин Данил Гурьянович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.12.1875, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 30.12.1875, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Кулюгин Гурьян Васильевич22.09.1840 г.р.
Мать
Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна01.11.1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1875

Отец: Кулюгин Гурьян Васильевич

Мать: Кулюгина (Володина) Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
30.12.1875
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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