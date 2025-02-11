Кулюгин Данил Гурьянович
мужской, родился 08.12.1875, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 30.12.1875, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецКулюгин Гурьян Васильевич22.09.1840 г.р.
МатьКулюгина (Володина) Матрёна Петровна01.11.1840 г.р.
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Место
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Рождение
08.12.1875
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
30.12.1875
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область